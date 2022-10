Palmeiras empata, mas continua líder confortável

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo em casa do Atlético Goianiense, jogo a contar para a 31.ª jornada do Brasileirão.

O líder do campeonato marcou primeiro, já no segundo tempo, num canto. Gustavo Scarpa cruzou e Murilo Cerqueira cabeceou para o primeiro.

No entanto, o Palmeiras não conseguiu segurar a vantagem. Numa jogada de contra-ataque, o guarda-redes Weverton não conseguiu segurar um cruzamento rasteiro e deixou a bola escapar para a frente. Surgiu Shaylon que rematou para o fundo da rede.

Com este resultado, Abel Ferreira continua líder com 10 pontos de vantagem, mas perde dois para os restantes candidatos, uma vez que Internacional, Corinthians e Flamengo venceram os seus jogos.

Já o Atlético Goianense deixou o 19.º lugar e subiu uma posição, com 29 pontos, mas continua em zona de descida.

No fim do jogo, Abel Ferreira assume que não foi o jogo mais inspirado da sua equipa: "Para vocês verem o quão difícil é, parece fácil, mas não é ganhar e pontuar fora. Quando não dá para ganhar é importante somar pontos. Hoje não foi nosso jogo mais inspirado, embora tenhamos entrado bem, mas dentro daquilo que as equipes produziram o resultado foi justo".