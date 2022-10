Abel Ferreira vai ser selecionador brasileiro? "Não vou responder a essa pergunta"

Abel Ferreira continua em silêncio sobre a possibilidade de se tornar selecionador brasileiro no fim da época, após o Mundial.

A Federação Brasileira (CBF) já confirmou que o treinador português, que está perto de ser campeão brasileiro e já venceu duas Libertadores, é um dos nomes em equação. Para já, o assunto não merece comentários por parte de Abel.

"Acho que não vai ofender ou ficar chateado. As perguntas são todas legítimas e as respostas também, mas não vou responder a essa. Espero que não fique ofendido", disse, após o empate em casa do Atlético Goianense.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol confirmou que Abel Ferreira está na lista de possibilidades. Ednaldo Rodrigues foi questionado sobre três nomes em concreto: Abel Ferreira, do Palmeiras, Dorival Júnior, do Flamengo, e Fernando Diniz, do Fluminense.

“O futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores. Seria injusto falar só desses três [Dorival, Diniz e Abel]. Não quero esquecer nenhum. Confirmo esses nomes, mas teria que citar outros 10 também”, referiu.

O dirigente da CBF deixou ainda uma certeza: “Não há qualquer preconceito com a nacionalidade”, o que interessa é a “competência”.

De recordar que o atual selecionador, Tite, vai abandonar o “escrete” após o Mundial 2022, no Qatar.