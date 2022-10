Estugarda, de Tiago Tomás, despede treinador

O Estugarda, atual 17.º e penúltimo classificado da Liga alemã, despediu, esta segunda-feira, o treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo, na sequência dos maus resultados da equipa.

A última gota foi a derrota de domingo frente ao Union Berlim, atual líder da Bundesliga, por 1-0, que fez o Estugarda cair para o 17.º lugar, com apenas cinco pontos. A equipa de Tiago Tomás soma cinco empates em dez jornadas e é a única equipa que ainda não venceu um jogo.

"Em relação a um sucessor no cargo, não há ainda nenhuma decisão tomada”, informou o Estugarda, que recebe o Bochum, último classificado do campeonato, com quatro pontos, no sábado.

O internacional sub-21 português Tiago Tomás está emprestado ao Estugarda, por época e meia, pelo Sporting. Acordo que inclui opção de compra pelo avançado, de 20 anos, que soma um golo em oito jogos.