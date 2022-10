Darwin marca, mas Liverpool perde contra Arsenal

O Arsenal venceu o Liverpool, por 3-2, na jornada 10 da liga inglesa. Num jogo intenso, destaque para o regresso aos golos de Darwin e para a lesão de Luis Diaz.

Os tentos dos “gunners” foram apontados por Martinelli e Bukayo Saka, que bisou, o último de grande penalidade.

Já pelos “reds” apontaram Darwin Núñez e Firmino.

Entre os portugueses, Diogo Jota foi titular na equipa de Jurgen Klopp, Fábio Vieira saiu do banco e Cédric Soares não foi utilizado.

Com este trinfo, o Arsenal mantém o primeiro lugar, com 24 pontos, mais um que o Manchester City. Já o Liverpool está no 10.º posto, com 10 pontos, tendo somado o terceiro jogo consecutivo sem vencer.