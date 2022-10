O Real Madrid venceu, fora, o Getafe, por 1-0, com golo de Éder Militão.

O antigo defesa central do FC Porto foi decisivo logo ao minuto 3 da partida.

Os merengues ainda tiveram um golo anulado a Rodrygo pelo VAR.

Do lado do Getafe destaque para os 90 minutos do português Domingos Duarte.

Com este triunfo, o Real Madrid passa a somar 22 pontos, mais três que o FC Barcelona que, este domingo, recebe o Celta.