Marselha perde com o último classificado antes da visita a Alvalade

O Marselha perdeu, em casa, frente ao último classificado Ajaccio, por 2-1, antes da visita a Alvalade para jogo frente ao Sporting na Liga dos Campeões.

Payet abriu o marcador para a equipa de Igor Tudor, de grande penalidade, logo aos 15 minutos de jogo.

O empate chegou ainda no primeiro tempo, por Moussiti-Oko, aos 25, e um autogolo de Balerdi fez o resultado final, já aos 47 minutos de jogo.

O Marselha ainda não tinha perdido no campeonato esta época e deixa o PSG fugir na liderança. A equipa de Tudor é segunda, com 23 pontos, mas pode ser ultrapassada elo Lorient e Lens, que só jogam no domingo.

Já o Ajaccio somou a segunda vitória da época e subiu duas posições, para o 18.º lugar, agora com 7 pontos.