Vítor Pereira empata em casa do último classificado

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, não foi além de um empate, 2-2, em casa do último classificado do Brasileirão, o Juventude.

Os visitante adiantaram-se primeiro no marcador aos 24 minutos da partida. Giuliano aproveitou um lance de alguma confusão na área e rematou ao ângulo.

O Juventude empatou aos 55 segundos da segunda parte, depois de uma perda de bola do Corinthians. Oscar Ruiz rematou à entrada da área, a bola desviou num dos centrais e traiu Cassio.

Com um remate de fora da área, Yuri Alberto voltoui a colocar o Corinthians na frente do marcador, mas a vantagem durou pouco tempo. Aos 62, Isidro Pitta, que assistiu o primeiro, estabeleceu o resultado final.

O português Rafael Ramos ficou fora da ficha de jogo por estar lesionado.

Com mais uma jornada disputada do que os rivais, o Corinthians falha a subida ao 2.º lugar do Brasileirão e fica no 4.º posto, com os mesmos 51 pontos do que o Fluminense e a dois do Internacional. Flamengo poderá igualar a equipa de Vítor Pereira caso vença o Internacional na próxima jornada.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, continua bem encaminhado para o título, com 63 pontos somados.