Vítor Pereira: "Demos os dois golos de bandeja"

Vítor Pereira, treinador português do Corinthians, lamenta os dois "golos oferecidos de bandeja" ao Juventude, que custaram o empate em casa do último classificado do Brasileirão.

"Com falhas de concentração oferecemos dois golos ao Juventude. Não quero tirar o mérito do Juventude, mas claramente hoje demos dois golos de bandeja. Quando fizemos 2-1, deixamos de jogar. Veio o segundo golo. Isso tem que servir de alguma coisa para o próximo jogo", começou por dizer.

O técnico português lamentou a atitude da equipa: "Mais do que os erros individuais, era um jogo que tínhamos a obrigação de ganhar, mas com níveis de concentração mais alto, de agressividade mais alto, objetividade no jogo e não tivemos nada disso".

Com mais uma jornada disputada do que os rivais, o Corinthians falha a subida ao 2.º lugar do Brasileirão e fica no 4.º posto, com os mesmos 51 pontos do que o Fluminense e a dois do Internacional. Flamengo poderá igualar a equipa de Vítor Pereira caso vença o Internacional na próxima jornada.

"Alertei muito para a necessidade do resultado que era fundamental para a luta no G-4 [top-4 da classificação]. Certo é que já no próximo jogo os níveis de concentração precisam ser mais elevados. Não gostei d a agressividade. Temos de corrigir, tem de servir de alguma coisa esse empate. Mas claramente um jogo que deixamos fugir dois pontos", termina.