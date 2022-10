Seoane de saída do Leverkusen. Treinador não resiste à derrota no Dragão

O Bayer Leverkusen vai despedir o treinador Gerardo Seoane. Segundo a imprensa espanhola, a decisão está tomada e Xabi Alonso será o novo treinador da equipa.

Seoane, na sua segunda época no clube, não conseguiu replicar os resultados da época passada.

O Leverkusen só venceu dois jogos esta época em 12 realizados, tendo sido eliminado da Taça da Alemanha por uma equipa da terceira divisão.

Na Bundesliga, só venceram uma vez em oito jogos e estão no 17.º e penúltimo lugar. Na Champions, os alemães já bateram o Atlético de Madrid, mas o treinador não resiste após a derrota no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, por 2-0.

Seoane já tinha recebido alguns avisos públicos por parte da direção do clube e acaba mesmo por ser despedido.

Segundo a imprensa espanhola, o substituto será Xabi Alonso, que vai orientar uma equipa principal pela primeira vez na carreira. O antigo internacional espanhol soma três épocas de experiência na equipa B da Real Sociedad.

Xabi, hoje com 40 anos de idade, terminou a carreira na Bundesliga, com três épocas no Bayern de Munique. Passou ainda pelo Real Madrid, Liverpool e Real Sociedad, onde foi formado.

O antigo médio já tinha sido associado ao Borussia Monchengladbach no ano passado, mas optou por ficar na estrutura da Real Sociedad.