Oficial. Ucrânia junta-se à candidatura de Portugal e Espanha ao Mundial 2030

A Ucrânia juntou-se à candidatura ibérica de Portugal e Espanha para o Mundial 2030, foi anunciado numa conferência de imprensa na sede da UEFA.

"É uma honra anunciar que a Ucrânia se junta à candidatura. As duas federações comunicaram a decisão à UEFA, que manifestou o seu total apoio. É, por isso, que aqui estamos hoje. Tem especial significado fazer este anúncio na casa do futebol europeu. Futebol é muito mais do que futebol", disse Fernando Gomes, presidente da FPF.

O dirigente português foi o primeiro dos três responsáveis das federações a falar: "O futebol é superação, compromisso, inspiração. Num movimento sem precedentes de solidariedade global, também Portugal recebeu milhares de exilados. Abrimos as portas da Cidade do Futebol a algumas famílias. Continuamos a ser testemunhas do seu sofrimento, coragem e determinação".

"Pode parecer uma decisão surpreendente e inesperada, para nós foi lógica e natural. A proposta mereceu apoio da UEFA desde o primeiro momento, a quem quero agradecer. Podem achar que o mais fácil seria seguir a candidatura como estava, indiferentes ao que se passa na Ucrânia. Discordo, isso seria o mais difícil. A Ucrânia não pode desaparecer das memórias quando a guerra acabar", disse o português.

Já Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, destaca a mudança da imagem da candidatura: "Já não é ibérica, é a proposta europeia".

A Ucrânia poderá receber os jogos de um dos grupos do torneio. O governo ucraniano acredita que em 2030, dentro de oito anos, a reconstrução do país já esteja em curso após o fim da guerra com a Rússia.



Portugal e Espanha já anunciaram a intenção de candidatura em 2020. O protocolo foi assinado em outubro desse ano, no estádio do Algarve e a candidatura foi anunciada em 2021, antes do Campeonato da Europa, num amigável entre as duas seleções em Madrid.



A decisão sobre quem será o anfitrião do Campeonato do Mundo de 2030 será tomada dentro de dois anos, num congresso da FIFA marcado para 2024.

Além do Mundial na Península Ibérica, estarão em cima da mesa a candidatura de Marrocos e uma conjunta de quatro países sul-americanos: Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.

[Em atualização]