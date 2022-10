Nuno Tavares: "Fiquei muito triste com algumas bocas que recebi do banco do Sporting"

Nuno Tavares, lateral do Marselha, lamentou a atitude do banco de suplentes do Sporting no duelo de terça-feira da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em declarações à Eleven Sports no fim do jogo, o internacional sub-21 revelou que recebeu "bocas do banco do Sporting" durante a partida que se realizou sem adeptos nas bancadas do Vélodrome.

"Tenho feito as coisas bem, acho que isso é o mais importante para mim, embora quem estivesse do outro lado não achasse isso. Fiquei muito triste com algumas bocas que recebi por parte do banco do Sporting. Não estava à espera pelo carinho que tenho pelo Sporting, mas pronto, espero que no próximo jogo corra melhor", disse.

Nuno Tavares passou pela formação do Sporting, antes de ter saído para o Casa Pia. Foi no Benfica onde terminou a formação e se estreou na I Liga, antes de se mudar para o Arsenal em 2021/22, que o emprestou ao Marselha esta temporada.

O jogo foi quente, com a expulsão de Adán na primeira parte e alguns lances de tensão no segundo tempo, alguns deles com Nuno Tavares como protagonista.