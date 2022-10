Irritação antes do jogo foi parte da estratégia de Tudor para vencer o Sporting

Igor Tudor, treinador do Marselha, explica que a sua irritação antes do apito inicial do jogo com o Sporting fez parte da estratégia para motivar os jogadores.

Em causa esteve o atraso do jogo das 17h45 para as 18h00, devido ao atraso da equipa do Sporting, que ficou retida no trânsito e chegou ao estádio a 35 minutos do pontapé de saída. Tudor garante que ficou irritado com os sucessivos adiamentos da UEFA.

"Foi dito que o jogo ia começar às 17h55, planeámos a pensar que ia começar a esta hora. Depois que seria às 18h00 e planeámos novamente assim. Chegou a essa hora e o jogo não começou, ficámos a aguardar 10 minutos e isso provocou fúria da minha parte", disse, citado pelo "zerozero".

Tudor mostrou-se descontente no túnel de acesso ao relvado, junto aos jogadores, e esteve à conversa com dirigentes da UEFA e do Sporting. No entanto, tudo fez parte do plano.

Os jogadores ficaram frios. O facto de estar irritado era estratégico também para dar algum nervo aos meus jogadores. Tínhamos tudo preparado e não gostámos como decorreu esta situação", termina.

Em conferência de imprensa, Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que o jogo não começou atrasado por responsabilidade dos leões e lamentou "falta de humildade" do Marselha no tratamento da situação.

"Deveu-se ao trânsito. Há uma reunião da UEFA em que nos explicam quantos minutos precisam para sairmos do hotel, é estudado. Ficámos presos no trânsito, e quando isso acontece não temos culpa. Faltou humildade ao Marselha quando diziam e falam para nós como se tivéssemos culpa, espero que não lhes aconteça. E a UEFA deve ter sensibilidade", disse.