Treinador do PSG acredita que "Benfica pode afirmar-se como favorito do grupo"

Cristophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, acredita que o Benfica pode afirmar-se como um dos favoritos do grupo e considera que as águias são o seu maior rival na luta pelo primeiro lugar.

"O Benfica pode afirmar-se como um dos favoritos deste grupo. É um adversário com total confiança, haverá uma atmosfera extraordinária, mas tenho jogadores que têm muita experiência. O Benfica está invicto, são muito interessantes de ver jogar, muito organizadose com força individual de coletiva. Não me surpreende o nível a que estão", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador francês acredita que a chave no jogo poderá estar "na capacidade de jogar sob pressão. Teremos uma equipa que nos vai pressionar, está no ADN deles, mas também do treinador. Quando tivermos oportunidades, teremos que ser muito eficazes".

Com quatro portugueses no plantel - Renato Sanches, Nuno Mendes, Danilo e Vitinha -, Galtier assume um sotaque português no campeão francês e elogia os talentos lusos.

"Trabalho com muitos portugueses há algumas temporadas. Descobri a metodologia e a abertura de espírito. Os nossos jogadores são jovens que gostam de conversar e que são acima de tudo profissionais incríveis. O campeonato português traz sempre grandes talentos, existe um verdadeiro 'know-how'", termina.

