Wolverhampton. Rúben Amorim apontado ao lugar do Bruno Lage

O jornal The Sun revela que o treinador do Sporting lidera uma lista de quatro nomes para assumir o comando técnico da equipa inglesa do Wolverhampton.

Para além de Amorim (atual técnico do Sporting), também Pedro Martins é apontado ao lugar, juntamente com o espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto que atualmente orienta o Sevilha, e o italiano Gennaro Gattuso, técnico do Valencia.

Com seis pontos em oito jogos, a equipa, que no sábado alinhou com oito portugueses no onze titular, venceu apenas um de 15 jogos, tendo caído para a 18.ª posição, entre 20 equipas.

Bruno Lage não resistiu aos maus resultados e foi dispensado pelo Wolverhampton, deixando a equipa em zona de descida. O antigo treinador do Benfica, de 46 anos, chegou ao clube inglês a 8 de junho de 2021, na altura para suceder ao português Nuno Espírito Santo.

O Wolverhampton adiantou ainda que os treinadores Steve Davis e James Collins vão assumir o comando da equipa principal de forma interina, que na nona jornada do campeonato visita o reduto do Chelsea.