Primeira vitória do Leicester no campeonato é uma goleada

O Leicester City somou a primeira vitória da época com uma goleada, por 4-0, na receção ao recém-promovido Nottingham Forest.

James Maddison abriu o marcador para os "foxes" logo aos 25 minutos, com um remate de fora da área que desvia num jogador adversário e vai ao ângulo.

Dois minutos depois, Harvey Barnes remata de fora da área ao ângulo, em mais um grande momento que dá o segundo golo ao Leicester.

Ainda antes do intervalo, Maddison bisou de livre. O médio do Leicester foi protagonista e não deu hipótese. A bola ainda bateu no poste e não de hipótese ao guarda-redes do Forest.

Já na segunda parte, a equipa de Brendan Rodgers fez o quarto, aos 73 minutos. Maddison cruzou e Daka, de calcanhar, estabeleceu o resultado final.

Com este resultado, o Leicester vence pela primeira vez na Premier League e larga o último lugar, ultrapassando agora o Nottingham Forest, ainda que ambos com quatro pontos somados. Ainda na zona de descida está o Wolves, que despediu o treinador português Bruno Lage neste domingo.