Higuaín anuncia fim de carreira

Gonzalo Higuaín anunciou, em conferência de imprensa, que vai terminar a carreira no fim da época na MLS.

O avançado argentino, de 34 anos, anunciou a decisão em lágrimas: "É o momento de comunicar algo que já há uns tempos estou a processar, a analisar e a preparar-me. Chegou o dia de dizer adeus ao futebol, uma profissão que tanto me deu e que me sinto um privilegiado por tê-la vivido".

Formado no River Plate, Higuaín brilhou durante várias épocas no futebol europeu, com passagens pelo Real Madrid, Nápoles, Juventus, AC Milan, Chelsea e, desde 2020, no Inter Miami, da MLS.

Higuaín fez um resumo da carreira na conferência de imprensa: "O Real Madrid perguntou por mim, contratou-me com apenas 19 anos. O meu pai disse-me para ter respeito, mas nunca medo, porque se não iria ficar pelo caminho. Assim foi, durante sete anos, vivi uma etapa maravilhosa".

O argentino apontou 121 golo em 265 jogos nos "merengues", antes de se mudar para o Nápoles, em 2013. Seguiu-se a Juventus, Milan e Chelsea.

"Fui para o Nápoles e o terceiro ano foi dos melhores da minha carreira. Estive nove anos na seleção e só tenho palavras de agradecimento. A Juventus apareceu e pagou a cláusula, foi incrível, fui o jogador argentino mais caro da história. Daí tives passagens breves por Milan e Chelsea, mas desfrutei ao máximo", atira.

Ao serviço da seleção, Higuaín apontou 31 golos em 75 internacionalizações.

Esta época, o argentino leva 14 golos e, a duas jornadas do fim da época regular, ainda luta por levar o Inter Miami aos "play-offs" de campeão da MLS.