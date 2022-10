Beto marca mais um golo e Udinese continua no pódio da Serie A

A Udinese venceu em casa do Hellas Verona, por 2-1, com golo nos descontos, e continua no pódio da Serie A.

Josh Doig abriu o marcador na primeira parte para o Verona, por Josh Doig e a Udinese, surpresa do início de temporada, só virou no segundo tempo.

O português Beto foi lançado aos 58 minutos e empatou, aos 70, servido por Deulofeu. O golo da vitória surgiu aos 90+2 minutos, por Bijol, assistido por Samardzic.

Beto, de 24 anos, soma 5 golos em 7 jogos pela Udinese esta época.

A Udinese continua em estado de graça, somando agora a sexta vitória consecutiva. Os resultados colocam a Udinese no terceiro lugar, com 19 pontos, apenas menos um dos que os líderes Nápoles e Atalanta.

Já o Verona continua na zona de descida, no 18.º lugar, com os mesmos 5 pontos somados.