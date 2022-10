O Real Madrid empatou 1-1 contra o Osasuna, em partida da jornada 7 da liga espanhola, e perde os primeiros pontos da temporada.

Os golos foram apontados por Vinícius Júnior, para o Real, e Kike García, para o Osasuna.

Destaque para Benzema, que desperdiçou uma grande penalidade e teve um golo anulado por fora de jogo.

Com este empate, os merengues deixaram-se empatar pelo Barcelona na frente do campeonato, com 19 pontos.