"Dia sombrio para o futebol". Presidente da FIFA reage à tragédia na Indonésia

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que este domingo é um "dia sombrio" para o futebol após a morte de, pelo menos, 174 pessoas num estádio de futebol na Indonésia.

Há tambbém registo de cerca de 180 pessoas feridas após a derrota caseira do Arema FC com o rival Persebaya Surabaya, em Java Oriental.

"O mundo do futebol está em estado de choque após os trágicos incidentes ocorridos na Indonésia", disse Infantino.



"Este é um dia sombrio para todos os envolvidos no futebol e uma tragédia além da compreensão."

"Estendo minhas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam suas vidas após este trágico incidente", acrescentou o presidente da FIFA.



"Juntamente com a FIFA e a comunidade global do futebol, todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas, aqueles que foram feridos, juntamente com o povo da República da Indonésia, a Confederação Asiática de Futebol, a Associação de Futebol da Indonésia e a Federação de Futebol da Indonésia. League, neste momento difícil."



Mundo reage

O chefe da Confederação Asiática de Futebol, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, disse à Reuters em comunicado que estava "profundamente chocado e entristecido ao ouvir notícias tão trágicas vindas da Indonésia, amante do futebol".

A La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordaram que os clubes observarão um minuto de silêncio antes do apito inicial nos jogos de domingo como uma demonstração de respeito.

Um comunicado da La Liga disse que o silêncio "oferece condolências ao povo indonésio, especialmente às famílias dos falecidos, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos".

Vários clubes da Premier League ofereceram suas condolências às vítimas do desastre.



O Liverpool twittou: "Estamos profundamente tristes ao saber dos eventos no Estádio Kanjuruhan, Malang, Indonésia. Os pensamentos de todos no Liverpool Football Club estão com todos os afetados neste momento".

A capitã da Inglaterra, Leah Williamson, postou no Twitter: "Meus pensamentos estão com todos os afetados por esta tragédia. A Indonésia tem um lugar especial no meu coração".



O zagueiro espanhol Sergio Ramos chamou o incidente de "desolador", enquanto o ex-atacante da Inglaterra Wayne Rooney disse que foi "devastador".

A conta do clube do Ajax twittou: "Estamos profundamente tristes com a tragédia em Malang, na Indonésia. Nunca deve haver violência em uma partida de futebol".

O Barcelona disse que estava "dolorido pelos trágicos eventos" no Estádio Kanjuruhan, acrescentando que "rejeita todos os atos de violência dentro e fora do campo".