Confrontos fazem mais de 100 mortos num estádio da Indonésia

Mais de 100 pessoas morreram após confrontos no final da partida entre o Arema e o Persebaya Surabaya, do campeonato indonésio, que terminou 2-3.

Entre as vítimas mortais estão, pelo menos, dois polícias. As autoridades confirmam ainda 180 feridos no Kanjuruhan Stadium, em Malang, mas os números são ainda provisórios.

Os adeptos da equipa da casa invadiram o relvado depois da derrota.

A polícia utilizou gás pimenta, o que provocou momentos de pânico entre os espectadores.