Bruno Lage demitido pelo Wolverhampton

O português Bruno Lage já não é treinador do Wolverhampton, clube da primeira liga inglesa.

A informação foi oficializada este domingo pelos Wolves, em comunicado.

"Bruno é um excelente treinador e um homem muito trabalhador, dedicado, caloroso, sábio e honesto. Foi um prazer trabalhar com a sua equipa ao longo deste seu período nos Wolves e é com muita tristeza que tivemos de tomar uma decisão tão difícil. Não tenho dúvidas da capacidade do Bruno e estou certo que terá sucesso noutro lugar, mas a forma da equipa e as exibições nos últimos meses obrigaram-nos a agir", disse o presidente do clube, Jeff Shi, em declarações reproduzidas no site do Wolverhampton.

Na mesma nota, o Wolves informa que o próximo jogo, contra o Chelsea, vai ser orientado por Steve Davis e James Collins, técnicos das equipas secundárias do clube.

Bruno Lage, que estava no Wolverhampton desde junho de 2021, não resistiu à série de maus resultados na Premier League que deixaram o clube em zona de descida.

Na época passada, o Wolves terminou em 10.º lugar na Premier League.