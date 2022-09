Premier League. Ten Hag é o treinador do mês, Rashford o melhor jogador

Erik ten Hag, do Manchester United, foi eleito o melhor treinador do mês de setembro da Premier League, enquanto que Marcus Rashford, também dos "red devils", foi o melhor jogador.

O técnico de 52 anos é o primeiro holandês a receber o galardão desde Ronald Koeman, pelo Southampton, em janeiro de 2016.

Com apenas dois jogos realizados num mês que teve uma jornada adiada devido à morte da Rainha Isabel II, os "red devils" somaram duas vitórias: bateram o Leicester City, fora de portas, por 1-0, e terminaram com a série vitoriosa do Arsenal, em Old Trafford, com um triunfo por 3-1.

O Manchester United teve os restantes dois jogos adiados devido ao período de luto e constrangimentos com as forças de autoridade, frente ao Crystal Palace e Leeds United. Os outros dois nomeados eram Antonio Conte, do Tottenham, e Gary O'Neil, do Bournemouth.

Ten Hag sucede a Mikel Arteta, do Arsenal, que venceu o prémio referente a agosto.

Já o prémio de jogador do mês vai também para Old Trafford. Marcus Rashford, que esteve envolvido nos quatro golos da sua equipa durante o mês: assistiu Sancho para o golo da vitória em casa do Leicester, marcou dois ao Arsenal e assistiu o outro, de Antony.

"É uma boa sensação receber o prémio. Não começar a época bem, dar a volta com quatro vitórias é uma boa notícia. O meu momento preferido foi a assistência para o Antony, foi o primeiro dele, na estreia. Um grande momento que nos dá força e coragem para a época", disse.

É a segunda vez que Rashford vence este prémio. O último foi referente a janeiro de 2019.

Rashford venceu a competição de Kevin De Bruyne, Pierre-Emile Hojbjerg, Alex Iwobi, Jacob Ramsey e Philip Biling.