Marselha vence fora de casa antes de receber o Sporting

O Marselha impôs uma vitória, por 3-0, no terreno do Angers, na Ligue 1, esta sexta-feira, no último jogo antes da receção ao Sporting, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jonathan Clauss, aos 35 minutos, Luis Suárez, aos 50, e Gerson, aos 59, construíram a vitória da equipa de Igor Tudor, que assumiu a liderança da Liga francesa à condição, com 23 pontos, mais um que o PSG.

Na terça-feira, às 20h00, o Marselha recebe o Sporting, em jogo da quarta jornada do grupo D da Champions. Na quarta-feira da semana seguinte, à 17h45, visita os leões, em Alvalade, a contar para a quarta ronda.

O Sporting lidera o grupo, com seis pontos, ao passo que o Marselha está em último, com zero. Os dois encontros terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.