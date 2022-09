Bayer Leverkusen atropelado em Munique a caminho do Porto

O Bayer Leverkusen foi goleado, por 4-0, no terreno do Bayern de Munique, esta sexta-feira, no último jogo antes da visita ao FC Porto, referente à terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Os campeões alemães inauguraram o marcador logo aos três minutos, por intermédio de Leroy Sané. Jamal Musiala, aos 17 minutos, e Sadio Mané, aos 39, "mataram" o jogo ainda antes do intervalo. Já aos 84 minutos, Thomas Muller completou a goleada bávara.

Com isto, o Bayer Leverkusen cai para o 16.º lugar da Bundesliga, que dá acesso ao "play-off" de descida. O Bayern ascende ao segundo lugar, à condição, com 15 pontos, menos dois que o líder, Union de Berlim.

Na terça-feira, às 20h00, o Bayer visita o Estádio do Dragão, no primeiro jogo da dupla jornada da fase de grupos da Champions frente ao FC Porto. Na quarta-feira da semana seguinte, à mesma hora, os alemães recebem os dragões em Leverkusen, a contar para a quarta ronda.

O Porto está no último lugar do grupo B, sem pontos. O Bayer Leverkusen é segundo classificado, com três. Os jogos entre ambos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.