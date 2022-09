Inédito. Vitórias dos quatro treinadores portugueses numa só jornada do Brasileirão

Os quatro treinadores portugueses no Brasileirão venceram os seus jogos da jornada 28, na madrugada desta quinta-feira. Um quarteto de vitórias inédito.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, deu novo passo rumo à conquista do título, ao derrotar o Atlético Mineiro, fora, por 1-0. Murilo Cerqueira decidiu um dos jogos mais complicados do campeonato a favor da equipa de São Paulo, com um golo aos 51 minutos.

Este triunfo do Palmeiras valeu por três, dado que dois dos quatro principais rivais na corrida ao título tropeçaram. O Internacional de Porto Alegre empatou (0-0) com o Bragantino, em casa, e o Flamengo perdeu (3-2), fora, com o Fortaleza. Já o Fluminense goleou (4-0) o Juventude.

Esta foi, também, uma jornada positiva para o Corinthians, de Vítor Pereira, que derrotou o Atlético Goianense, por 2-1, com golos de Róger Guedes e Yuri Alberto. Wellington Rato marcou para os visitantes. Com este resultado, a equipa paulista subiu ao quarto lugar do Brasileirão.

Com estes resultados, e a dez jornadas do fim, o Palmeiras soma 60 pontos e aumenta para nove pontos a distância sobre o segundo classificado, agora o Fluminense, e mais dez que o Internacional, que caiu para terceiro. O Corinthians está na quarta posição, com 47 pontos, agora com dois de vantagem sobre o Flamengo, novo quinto colocado.

Luís Castro também terminou a jornada a sorrir. O Botafogo foi ao terreno do Goiás vencer por 1-0, com golo de Romildo Del Piage, e ascendeu ao nono lugar, com 37 pontos, a sete dos lugares de acesso à Libertadores e com outros sete pontos de vantagem sobre a linha de água.

António Oliveira celebrou, mas continua com vida difícil. O Cuiabá, venceu, por 2-1, na receção ao América-MG, e subiu à 17.ª posição, a primeira em zona de despromoção. Está a um ponto dos lugares seguros.

[notícia atualizada às 11h37]