A escolha de Haaland, os vários "tubarões" em cima da mesa e Guardiola

O avançado Haaland tinha várias opções de transferência em cima da mesa. O pai do jogador dá os pormenores do negócio, que culminou com a escolha pelo Manchester City.

É o jornal britânico “The Times” a divulgar excertos do documentário “Haaland, the big decision”.

Alf-Inge Haaland, pai do goleador, divulga a lista de interessados numa conversa com o filho: “Creio que o Manchester City é a melhor equipa. O Bayern Munique o número dois. Temos o Real Madrid como número três e depois o Paris Saint-Germain”.

“Também temos algumas equipas inglesas, além do City, que são boas. O Liverpool e o Chelsea. Além disso, o Barcelona. Estão todos mais ou menos na mesma linha”, acrescenta Alf-Inge Haaland.

O próprio Haaland também comenta a decisão, dando importância ao técnico.

“Nunca tomei uma decisão por causa de um treinador, mas é uma grande vantagem ter Pep Guardiola no City. É o melhor treinador do mundo”, referiu.

Haaland estava no Borussia Dortmund e acabou mesmo por escolher o City, de Guardiola. O negócio custou 75 milhões de euros ao clube inglês, fora prémio de assinatura.