Taremi protesta nas redes sociais em defesa de Mahsa Amini

O avançado Mehdi Taremi, do FC Porto, juntamente com outros jogadores da seleção iraniana, tomou posição pública na polémica relacionada com a morte de Mahsa Amini.

Taremi, Sardar Azmoun e Vahid Amiri alteraram as respetivas fotos de perfil nas redes sociais para um fundo preto. Já Karim Ansarifard colocou uma foto do mapa do Irão todo a preto.

A seleção do Irão, treinada por Carlos Queiroz, empatou, esta terça-feira, com o Senegal, em jogo particular de preparação para o Mundial 2022, no Qatar.

Na altura de tocar o hino, os jogadores iranianos cantaram o hino com kispos pretos vestidos, em protesto com a ação policial e em homenagem a Mahsa Amini

Tem havido vários protestos no Irão desde a morte de Mahsa Amini, uma jovem detida pela chamada “polícia da moralidade” por alegadamente não usar corretamente o hijab em público.

Segundo a ONG anti-regime Iran Human Rights (IHR), sediada em Oslo, pelo menos 75 pessoas já foram mortas no Irão na repressão das manifestações iniciadas há dez dias.