Selecionador da Argentina renova até ao Mundial 2026

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato do selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, por mais quatro anos, até ao Mundial 2026.

O treinador argentino, de 44 anos, terminava contrato no final do próximo Mundial, no Qatar, que se realiza em novembro e dezembro. Num acordo com "timing" inédito, a AFA respalda Scaloni ainda antes do torneio.

"Orgulha-me contar-vos que assegurámos a continuidade de Lionel Scaloni como selecionador da Argentina até ao Mundial 2026. Mantemos a aposta no projeto integral de seleções. Haverá 'Scaloneta' por muito tempo", revelou o presidente da AFA, Chiqui Tapia, no Twitter.

A Argentina está inserida no grupo C do Mundial 2022, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia. Estreia-se na prova no dia 22 de novembro, um sábado, às 10h00, diante da seleção saudita.