Seleção do Brasil denuncia ato de racismo contra Richarlison

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) denunciou um ato de racismo cometido na terça-feira, em Paris, quando um adepto atirou uma banana a Richarlison durante um jogo da seleção.

"A CBF reforça a sua posição contra a discriminação e repudia veementemente mais um capítulo do racismo no futebol", disse o organismo no Twitter, após a vitória do Brasil, por 5-1, sobre a Tunísia, no último jogo amigável de preparação para o Mundial do Qatar 2022.

A banana foi arremessada quando Richarlison celebrava o terceiro golo do Brasil, aos 19 minutos. O momento foi gravado em vídeo e partilhado nas redes sociais. A própria CBF publicou fotos do sucedido.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também expressou o seu "repúdio" pelo ato de racismo e recordou que todas as pessoas são "iguais, independentemente da cor, raça ou religião".

Antes do início da partida, a seleção brasileira levou para o campo de Paris uma faixa com a mensagem "sem os nossos jogadores negros, não teríamos estrelas nas nossas camisas", em homenagem aos jogadores negros que brilharam nos cinco títulos mundiais do Brasil.

"Combater o racismo não é uma causa, mas é uma mudança fundamental para varrer este tipo de crime do planeta. Insisto em dizer que as punições têm de ser mais severas", disse Rodrigues.

Vários jogadores brasileiros foram vítimas de atos de racismo, mais recentemente em Espanha, onde insultos racistas foram lançados a Vinicius Junior por um jornalista e fãs rivais antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid.