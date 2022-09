Figo entra para o Guinness num jogo de futebol a mais de seis mil metros de altitude

Luís Figo já terminou a carreira em 2009, mas passados tantos anos continua a quebrar recordes no futebol.

A Mastercard levou algumas personalidades para bater o recorde do Guinness do jogo de futebol à maior altitude da história.

Num voo com gravidade zero, que chegou aos 6,166 metros de altitude, Figo esteve presente e até marcou um dos golos. Em declarações reproduzidas pelo "The Guardian", Figo mostrou-se satisfeito pelo recorde quebrado no evento.

"Já joguei em estádios onde a atmosfera elétrica desperta emoções que atravessam culturas e nacionalidades. Esta foi exatamente a mesma experiência que tive a jogar este belo jogo a 20.000 pés acima do solo com um grupo de fanáticos por futebol destemidos levando a sua paixão pelo desporto a alturas sem precedentes", diz.

O antigo número 7 da seleção nacional assume a dificuldade de jogar com gravidade zero.

"É extremamente complicado jogar ou ter a possibilidade de se fazer o que se pode num campo normal. Na gravidade zero não tens controlo da situação. tens de te adaptar a onde está a bola, ao jogo em si, ao estar a flutuar, são condições complicadas. No princípio não sabia que podia ser um recorde mundial do Guinness. É uma coisa inesquecível e única que merece estar no Guinness Book", termina.

Figo, agora com 49 anos, jogou entre 1991 e 2009, com passagens pelo Sporting, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão. Representou a seleção nacional em 127 ocasiões, tendo marcado 32 golos. Esteve no Euro em 1996, 2000 e 2004, e nos Mundiais 2002 e 2006.