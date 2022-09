Eric García e Azpilicueta fora do jogo contra Portugal

O defesa-central Eric García e o lateral Azpilicueta foram riscados pelo selecionador Luis Enrique para o jogo decisivo contra Portugal, em Braga.

Tal como Fernando Santos deixou Pedro Neto e Gonçalo Ramos de fora, também o selecionador espanhol teve de fazer o mesmo, devido aos 25 convocados e apenas disponibilidade para 12 jogadores no banco, para além do 11 inicial.

Eric García e Azpilicueta foram titulares no jogo com a Suíça. Dani Carvajal e Diego Llorente regressam à ficha de jogo e, provavelmente, também ao onze inicial, depois de terem sido os preteridos no jogo com a Suíça.

Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.