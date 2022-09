Slaven Bilic regressa a Inglaterra para treinar o Watford

O Watford anunciou o despedimento do treinador Rob Edwards e a contratação de Slaven Bilic.

Despromovidos esta época à segunda divisão, o Championship, o galês não resistiu ao mau arranque de época, com apenas três vitórias em 10 jogos do campeonato. Os "hornets" estão no 10.º posto da tabela.

O croata de 54 anos regressa a Inglaterra, onde esteve três anos no West Ham e uma época e meia no West Bromwich Albion. Em 2021, orientou o Beijing Guoan.

Para além destes clubes, Bilic já conta com passagens pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Besiktas, da Turquia, e Lokomotiv Moscovo, da Rússia, para além de seis anos como selecionador croata.

O Watford tem o seu nono treinador em três anos: Quique Flores, Hayden Mullins, Nigel Pearson, Vladimic Ivic, Xisco Muñoz, Claudio Ranieri, Roy Hogdson, Rob Edwards e, agora, Slaven Bilic.

O contrato do croata é válido por uma época e meia.