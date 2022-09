Bastava à Hungria empatar em casa, mas quem vai à Final Four é a Itália

Bastava à Hungria empatar em casa, diante da Itália, para garantir o apuramento para a Final Four da Liga das Nações. Porém, os italianos superaram-se e, com uma vitória por 2-0, arrecadaram a vaga.

Se a condição para qualificação da Hungria lhe soa familiar é porque é mesmo. Portugal parte para a última jornada da fase de grupos na liderança do Grupo 2, com dois pontos sobre a Espanha e a precisar apenas de empatar em Braga, na receção à seleção vizinha. No entanto, a eliminação da Hungria é um sério aviso à equipa nacional.

Golos de Giacomo Raspadori, aos 27 minutos, e Federico Dimarco, aos 52, garantiram o apuramento da Itália e deixaram a Hungria sem prémio, depois de ter ido vencer, na jornada anterior, à Alemanha.

Montanha russa em Wembley

Os germânicos jogaram "a feijões" com a Inglaterra, no jogo mais entusiasmante da noite, que terminou com empate por 3-3.

Ílkay Gundogan, de grande penalidade, e Kai Havertz, aos 52 e 67 minutos, respetivamente, adiantaram a Alemanha. Porém, a Inglaterra operou uma reviravolta "express" com golos de Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane (penálti), aos 71, 75 e 83 minutos, por esta ordem. Ainda havia jogo, todavia, e Havertz empatou novamente ao minuto 87.

A Itália vence o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com 11 pontos, mais um que a Hungria, que "morre" na praia. A Alemanha é terceira, com sete pontos. A Inglaterra, em último, com três, desce à Liga B.

Sérgio aviso para Portugal, que recebe a Espanha na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.