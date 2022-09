Daniele Orsato arbitra Portugal - Espanha

O árbitro italiano Daniele Orsato vai dirigir na terça-feira o Portugal - Espanha, jogo da sexta e última jornada do Grupo 2 da Liga das Nações, que vai ser disputado em Braga.

A duas jornadas do fim, sendo que a quinta decorre este sábado, com a visita de Portugal à República Checa e a receção da Espanha à Suíça, a UEFA designou o experiente juiz transalpino para comandar o desafio das equipas mais bem posicionadas para discutir o primeiro lugar.

Orsato volta a encontrar Portugal depois de ter estado no Estádio da Luz em 14 de novembro de 2021 na derrota da equipa das quinas ante a Sérvia (2-1), no apuramento para o Mundial 2002 do Qatar, que os lusos conseguiram apurar-se posteriormente no “play-off”.