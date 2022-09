Van Gaal fecha a porta da seleção a Tim Krul

Tim Krul, guarda-redes do Norwich City, não volta a ser chamado por Louis van Gaal para a seleção dos Países Baixos, depois de ter recusado participar num treino da equipa neerlandesa.

Krul não foi convocado para os jogos da Liga das Nações, mas van Gaal solicitou a sua presença para participar num treino de penáltis. Especialista em defender grandes penalidades - no Mundial 2014 foi lançado pelo treinador só para a decisão nos penáltis, com a Costa Rica -, Krul seria elemento importante para ajudar os companheiros chamados à seleção: Pasveer, Cillesen e Fleken.

"Não há futuro para ele na seleção, porque ele recusou vir. Esta é a consequência da sua decisão", afirma van Gaal. "O Krul ligou-me a dizer que não vinha. Fico com pena, porque seu que ele, estatisticamente, defende mais penáltis do que outros guarda-redes", acrescenta.

Tim Krul, de 34 anos, é titular do Norwich City, no Championship. O holandês está no clube há cinco temporadas. Com carreira feita, sobretudo, em Inglaterra, o guarda-redes, que esteve no Europeus de 2012 e 2020, e no Mundial 2014, tem 15 internacionalizações pelos Países Baixos.