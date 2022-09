Título é a meta, mas "ainda faltam 11 finais" ao Palmeiras

Eduard Atuesta reforça o discurso cauteloso dos responsáveis do Palmeiras e de Abel, em particular. O clube está na frente do Brasileirão, com oito pontos de vantagem sobre o Internacional, segundo classificado, mas "ainda faltam 11 finais".

Em declarações publicadas no site dos paulistas, o médio colombiano, reforço desta temporada proveniente do Los Angeles FC, diz que é preciso "manter o ritmo".

"Estou muito feliz, muito focado em nosso objetivo, que é o título. Ainda faltam 11 finais. E temos de seguir trabalhando para finalizar o ano sendo a melhor equipa. O melhor tem que ganhar, estamos em primeiro, mas temos de manter o ritmo", afirma, em vésperas da visita ao terreno do Atlético Mineiro, campeão em título.

O Palmeiras, bicampeão da Libertadores, não vence o título brasileiro desde 2018. A equipa de Abel Ferreira não perde há 13 jornadas no campeonato e na próxima jornada, 28.ª de 38, joga com o Atlético Mineiro.