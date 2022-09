Taremi dá vitória ao Irão de Carlos Queiroz sobre o Uruguai

O Irão venceu o Uruguai, por 1-0, num amigável de preparação para o Mundial 2022.

Num jogo particular realizado na Áustria, o único golo foi apontado por Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, com um remate de primeira aos 79 minutos.

Taremi começou no banco, foi lançado pelo português Carlos Queiroz aos 68 minutos e decidiu a partida.

O Uruguai é adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial. Manuel Ugarte, do Sporting, não foi titular e não somou qualquer minuto.