Surpreendente Hungria vence na Alemanha e está a um empate da "final four"

A Hungria venceu em casa da Alemanha, por 1-0, e está a um empate de uma surpreendente qualificação para a "final four" da Liga das Nações.

Em Leipzig, o experiente Adam Szalai marcou o único golo da partida, aos 17 minutos de jogo. Um golaço do avançado, de calcanhar, ao primeiro poste, na sequência de um canto. A seleção de Hansi Flick foi incapaz de marcar e chegar, pelo menos, ao empate.

No outro jogo do grupo, a Itália venceu na receção à Inglaterra, também por 1-0. Marcou o avançado do Nápoles, Raspadori, aos 68 minutos de jogo.

Com uma jornada por disputar, a única certeza é a despromoção da Inglaterra à segunda divisão da Liga das Nações, com 2 pontos, sem hipótese de igualar a Alemanha, que com 6 pontos garantiu a manutenção e já não luta pela "final four".

Itália e Hungria vão disputar a vaga, um cenário que poucos antecipariam antes do arranque da fase de grupos.

A Hungria lidera com 10 pontos, mais dois do que a Itália. O último jogo, em solo húngaro, decide quem segue em frente, sendo certo que um empate é suficiente para a Hungria confirmar a surpresa e seguir para a "final four".