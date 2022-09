"Se falar, estarei em apuros". Mourinho em destaque em videoclipe de rapper britânico

O treinador português José Mourinho é a estrela inesperada e surpreendente do videoclipe do novo tema do rapper britânico Stormzy.

A música "Mel Made Me Do It" utiliza uma declaração de Mourinho de 2014, quando ainda treinava o Chelsea. Na altura, o português recusou comentar um caso de arbitragem e afirmou que "preferia não falar, porque se falar, estarei em apuros".

A declaração ficou célebre na altura, Stormzy cita Mourinho e inclui mesmo a declaração do treinador na música.

A participação de Mourinho no tema do famoso rapper não fica por aí, porque o treinador fez questão de participar no videoclipe, a surgir ao lado do cantor com a mão à frente da boca, ilustrativo da frase utilizada.

Veja a participação de Mourinho no videoclipe.