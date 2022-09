Motim na Seleção espanhola. Quinze jogadoras pedem renúncia

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirma que 15 jogadoras renunciaram à seleção feminina.

As atletas exigem mudanças na estrutura técnica, nomeadamente a saída de Jorge Vilda, selecionador e coordenador técnico.

No entanto, a Federação já reafirmou o apoio ao técnico espanhol. “A Federação não vai permitir que as jogadoras questionem a continuidade do selecionador, até porque essas decisões não estão dentro das competências das jogadoras”.

Segundo o comunicado, a RFEF “não admite este tipo de pressões. Este tipo de medidas é nociva para o futebol e para o desporto”.