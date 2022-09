Lugano pode ser solução para Shaqiri manter a forma

Xherdan Shaqiri está à procura de uma solução para manter a forma, depois de os Chicago Fire terem hipotecado a possibilidade de estar no "play-off" da liga norte-americana, e a resposta pode ser o Lugano FC, da Suíça.

O clube é do mesmo proprietário dos norte-americanos e Shaqiri poderá treinar lá até integrar os trabalhos da seleção, com vista ao Mundial do Qatar.

O Campeonato do Mundo começa a 20 de novembro e a época do jogador termina já a 9 de outubro. Tanto o jogador, como o Lugano, através de um dos seus dirigentes, já abordaram o tema, mas sem compromisso.

O jogador, de 30 anos, deixou o Lyon em janeiro e mudou-se para Chicago. Os Fire está no 12.º lugar da Conferência Este, já sem possibilida de apuramento para o "play-off".

A Suíça está no grupo de Portugal na Liga das Nações e no Mundial estão no grupo com Brasil, Sérvia e Camarões.