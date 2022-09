Coreia do Sul empata com a Costa Rica

A Coreia do Sul empatou a duas bolas com a Costa Rica, em jogo de preparação para o Mundial, entre duas seleções que vão estar no Qatar.

A jogar em casa, em Goyang, a equipa treinada por Paulo Bento, adversária de Portugal no Campeonato do Mundo, adiantou-se no marcador aos 28 minutos, por Hwang Hee-chan, do Wolverhampton

Mas a Costa Rica reagiu e Jewison Bennette, avançado de 18 anos do Sunderland, foi a grande figura, ao marcar dois golos, aos 41 e aos 63 minutos. Foi já perto do fim, a jogar com mais um elemento, depois da expulsão de Estebán Alvarado, que os sul-coreanos empataram, pelo avançado do Tottenham, Son.

A Coreia do Sul é o último adversário de Portugal, na fase de grupos, depois dos jogos com Gana e Uruguai.