Atenção, Portugal. Brasil goleia Gana na estreia de Iñaki Williams

O Brasil venceu confortavelmente o Gana, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial, por 3-0, num amigável de preparação.

O resultado foi todo construído na primeira parte. Marquinhos abriu o marcador, aos 9 minutos de jogo, seguido de um "bis" de Richarlison, assistido em ambos os lances por Neymar, aos 28 e 40 minutos de jogo.

Do lado do Gana, adversário português no Mundial, o destaque foi a estreia do basco Iñaki Williams, do Athletic Bilbau, reforço da seleção para o torneio.

O avançado foi suplente utilizado e entrou aos 46 minutos da partida. O irmão, Nico, foi chamado pela primeira vez à seleção principal espanhola.