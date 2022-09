Artur Soares Dias nomeado para o Áustria-Croácia

Artur Soares Dias foi nomeada pela UEFA para o jogo entre Áustria e Croácia, domingo, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Rui Licínio e Paulo Soares assistem Soares Dias em campo, com Gustavo Correia como quarto árbitro. O VAR é Tiago Martins, com Fábio Veríssimo a assisti-lo.

O jogo é decisivo para as duas seleções, com a Croácia na luta pelo apuramento para a "final four". Os croatas lideram o grupo, com 10 pontos, mais um do que a Dinamarca, que defronta a França.

A Áustria está no último lugar, com um ponto a menos do que os franceses, e tenta evitar a despromoção à Liga B. O Áustria-Croácia, em Viena, realiza-se no domingo, às 19h45.