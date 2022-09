Sport tv transmite todo o Mundial 2022. Falta saber quem mais dá Portugal

A Sport tv adianta que vai transmitir, em exclusivo e em direto, "a totalidade dos 64 jogos” do Mundial de futebol do Qatar.

O canal televisivo acrescenta que “vai ter um canal totalmente dedicado ao FIFA WORLD CUP QATAR 2022 que emitirá exclusivamente conteúdos da competição, 24 horas por dia, desde 20 de novembro até 18 de dezembro de 2022, dia da grande final”.

“Na fase de grupos serão 4 jogos em direto por dia com o primeiro às 10h00 e o último às 19h00", acrescenta a nota.

Portugal está integrado no grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

Ainda não há indicação sobre qual será o canal aberto português a transmitir os jogos da equipa das quinas no Qatar.