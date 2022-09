Bryan Ruiz retira-se depois do Mundial 2022

O futebolista costa-riquenho Bryan Ruiz, que passou pelo Sporting, anunciou que vai terminar a carreira no dia 17 de dezembro, numa partida entre o Alajuelense, atual clube e no qual foi formado, e os neerlandeses do Twente.

“É a despedida dos meus sonhos, terminar a carreira da forma que sempre quis”, informou Ruiz, através do site do Alajuelense, numa alusão ao jogo entre o clube do seu coração e o Twente, no qual viveu os melhores momentos da carreira.

A equipa neerlandesa realizará um estágio na Costa Rica, entre 12 e 22 de dezembro, aproveitando a pausa devido ao Mundial Qatar 2022, estágio esse durante o qual irá defrontar o Alajuelense, no Estádio Alejandro Morera Soto, pertencente ao clube, em 17 de dezembro, no jogo de despedida de Ruiz.

O anúncio dessa despedida tinha sido feito no início deste ano, para data posterior ao Mundial 2022, em que a seleção da Costa Rica vai participar, sendo que Bryan Ruiz tem vaga garantida nos ‘ticos’, conforme já informou o selecionador Luís Fernando Suárez.

Bryan Ruiz, de 37 anos, foi formado no Alajuelense, mas ainda muito jovem partiu para o Gent, da Bélgica, de onde se transferiu para o Twente.