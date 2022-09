Ana Vitória convocada para a seleção do Brasil

A médio Ana Vitória, do Benfica, foi convocada por Pia Sundhage para a seleção do Brasil.

A jovem jogadora encarnada, de 22 anos, está de regresso à canarinha depois de ter falhado a Copa América.

Ana Vitória soma nove internacionalizações pela equipa principal.

No lote de escolhas do Brasil estão mais duas jogadoras ex-Benfica: a guarda-redes Letícia, agora no Corinthians, e a avançada Geyse, agora no FC Barcelona.

O Brasil vai defrontar a Noruega (7 de outubro) e a Itália (10).

Convocadas:

Guarda-redes: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária);

Defesas: Rafaelle (Arsenal/Inglaterra), Tainara (Bayern/Alemanha), Kathellen (Real Madrid/Espanha), Tarciane (Corinthians), Tamires (Corinthians), Fernanda Palermo (São Paulo), Lauren (Madrid CFF/Espanha), Antónia (Levante/Espanha);

Médios: Ary (Palmeiras), Milene (Internacional), Ana Vitória (Benfica/Portugal), Kerolin (North Carolina Courage/Estados Unidos da América), Yaya (São Paulo), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional), Adriana (Corinthians);

Avançados: Jaqueline (Corinthians), Ludmila (Atlético Madrid/Espanha), Geyse (Barcelona/Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes (Madrid CFF/Espanha) e Debinha (North Carolina Courage/Estados Unidos da América).