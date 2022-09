Ranocchia rescinde com o Monza

Andrea Rannochia rescindiu contrato com o Monza, da Serie A, clube para o qual se transferiu esta temporada, depois de uma longa ligação ao Inter de Milão.

O clube comunica o acordo amigável com o jogador, sem revelar as razões que motivaram a decisão. No entanto, a imprensa italiana avança que a lesão grave sofrida por Rannochia, no início da época, será a justificação.

O central, de 34 anos, lesionou-se no perónio e já só tinha regresso à competição previsto para a próxima temporada. Há expectativa de perceber se este será também o final da carreira do antigo internacional italiano.

Rannochia assinou até 2024 pelo Monza e fez dois jogos pelo clube. Lesionou-se na partida com o Nápoles. Campeão italiano pelo Inter, o central tem uma longa história no clube de Milão, com o qual teve contrato entre 2011 e 2022. Além dos "nerazzurri", jogou por Arezzo, Bari, Génova, Sampdoria e Hull City. Esta época era uma das figuras do Monza, na Serie A.