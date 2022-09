Míchel é o novo treinador do Olympiacos. O espanhol, de 59 anos, está de volta ao clube de Atenas, pelo qual foi tricampeão grego.

É o terceiro técnico do Olympiacos esta época, depois de Pedro Martins e do seu compatriota Carlos Corberán. A missão de Míchel passa por relançar o Olympiacos na luta pela renovação do título grego.

A equipa está no 6.º lugar do campeonato, a sete pontos do líder, o Panathinaikos, ao fim de cinco jornadas. Pedro Martins iniciou a época em Atenas, mas foi demitido, depois de falhar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Carlos Corberán fez 11 jogos, mas os resultados aquém dos esperado, sobretudo na liga grega, determinaram a sua saída. O Olympiacos também está a competir na Liga Europa, tendo somado quatro empates nos quatro jogos já realizados.

Míchel estava sem clube, depois de ter passado pelo Getafe na época passada. O treinador espanhol não teve um regresso feliz ao clube de Madrid e foi demitido após oito jogos, sem vitórias. Esta é também uma oportunidade para o técnico voltar aos bons resultados. Depois de ter sido tricampeão grego, Míchel passou por Marselha, Málaga, Pumas e Getafe.