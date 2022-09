A Escócia venceu a Ucrânia, por 3-0, em mais uma jornada da divisão B do Grupo 1 da Liga das Nações.

Em Hampden Park, os golos escoceses foram apontados, na segunda parte, por John McGinn e Lyndon Dykes, que bisou.

O ex-Benfica Roman Yaremchuk entrou aos 67 minutos.

Com este triunfo, a Escócia ultrapassou a Ucrânia e assume a liderança do grupo, com nove pontos, contra sete dos ucranianos.